Dit is het idiote bedrag dat Trump in één jaar tijd met crypto verdiende

Financieel gaat het lekker met de Amerikaanse president Donald Trump. Uit zijn nieuwste cijfers blijkt dat hij in 2025 minimaal 2,2 miljard dollar aan inkomsten heeft gegenereerd. Vooral zijn activiteiten in de cryptowereld leverden een enorme financiële meevaller op: ruim 1,2 miljard dollar kwam uit digitale valuta en aanverwante bedrijven.

De cijfers zijn afkomstig uit de jaarlijkse financiële verklaring die Trump heeft ingediend bij het Office of Government Ethics. Dat document beslaat maar liefst 927 pagina's en geeft een ongekend uitgebreid beeld van zijn zakelijke belangen. Ter vergelijking: de aangifte van vicepresident JD Vance telt slechts 17 pagina's. Eerdere openbaarmakingen van oud-presidenten Joe Biden en Barack Obama waren met respectievelijk 11 en 8 pagina's aanzienlijk beknopter.

Crypto zorgt voor miljardeninkomsten

Het grootste deel van Trumps inkomsten is terug te voeren op zijn betrokkenheid bij de cryptosector. Zo ontving hij meer dan 500 miljoen dollar via World Liberty Financial, een cryptobedrijf dat werd opgericht door Trump, zijn zoons en Steven Witkoff, die inmiddels een belangrijke diplomatieke functie binnen de regering bekleedt.

Daarnaast ontving Trump nog eens 635 miljoen dollar aan royalty's van Celebration Coins. Volgens verschillende internationale media heeft dat waarschijnlijk grotendeels betrekking op de opbrengsten van zijn eigen cryptomunt, $Trump. Die digitale munt verloor kort na de introductie weliswaar flink aan waarde, maar lijkt desondanks aanzienlijke inkomsten te hebben gegenereerd.

VAE-investering roept vragen op

World Liberty Financial kwam in het nieuws nadat een investeringsmaatschappij met banden met de Verenigde Arabische Emiraten bijna de helft van de aandelen verwierf. Daardoor werd de familie Trump zakenpartner van investeerders uit de Golfregio. Opvallend is dat de VAE later toegang kreeg tot geavanceerde Amerikaanse AI-chips, terwijl andere landen die mogelijkheid niet kregen. Die samenloop van omstandigheden leidde tot vragen over mogelijke belangenverstrengeling.

Het Witte Huis wijst die kritiek van de hand. Woordvoerder Anna Kelly benadrukt dat Trump de Verenigde Staten heeft gepositioneerd als "de cryptohoofdstad van de wereld" en stelt dat zijn zakelijke inkomsten geen invloed hebben gehad op het overheidsbeleid.

Golfresorts blijven lucratief

Hoewel crypto de absolute uitschieter was, bleven ook Trumps vastgoed- en recreatiebedrijven fors bijdragen aan zijn inkomsten. Zijn exclusieve resort Mar-a-Lago bracht 77 miljoen dollar op, terwijl zijn golfresort in Doral, Florida, goed was voor circa 122 miljoen dollar.

Volgens zakenblad Forbes is Trumps geschatte vermogen daardoor in korte tijd explosief gegroeid. Waar zijn vermogen in 2024 nog op ongeveer 2,3 miljard dollar werd geschat, ligt dat inmiddels rond de 6,5 miljard dollar.

Horloges, schoenen en bijbels

Naast zijn grote zakelijke ondernemingen verdiende Trump ook miljoenen aan licentieovereenkomsten en merchandising. Zo leverde de verkoop van horloges ongeveer 4,7 miljoen dollar op. Een samenwerking met countryzanger Lee Greenwood voor de verkoop van bijbels bracht nog eens 208.000 dollar in het laatje. Ook de verkoop van schoenen en andere producten droeg bij aan zijn totale inkomsten.

Een andere opvallende inkomstenbron bestond uit juridische schikkingen. Amerikaanse bedrijven betaalden Trump gezamenlijk ongeveer 80 miljoen dollar. Onder de partijen die geld overmaakten bevinden zich onder meer de televisienetwerken ABC en CBS, journalist George Stephanopoulos, Meta en YouTube.

Uit de financiële verklaring blijkt verder dat Trump voor ruim 370.000 dollar aan giften ontving. Daartoe behoorden onder meer kaarten voor wedstrijden van het WK voetbal met een geschatte waarde van 15.000 dollar, verstrekt door FIFA-voorzitter Gianni Infantino.

De uitgebreide financiële openbaarmaking laat zien hoe breed Trumps zakelijke imperium inmiddels is geworden. Waar vastgoed jarenlang de basis vormde van zijn vermogen, is de cryptosector in 2025 uitgegroeid tot veruit zijn belangrijkste inkomstenbron.