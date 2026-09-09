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Vakbonden zien hoge stakingsbereidheid in het openbaar vervoer

Samenleving
door anp
woensdag, 09 september 2026 om 14:24
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UTRECHT (ANP) - Vakbond FNV meldt dat bijna 5000 leden in het openbaar vervoer het werk hebben neergelegd uit protest tegen de kabinetsplannen rondom sociale zekerheid. Volgens de grootste vakbond van Nederland is de stakingsbereidheid hoog. CNV meldt meer dan 2000 stakers en zegt dat het aantal nog oploopt. Volgens de vakbond doet 95 procent van de leden mee aan de landelijke staking.
Door de staking rijden er woensdag vrijwel geen treinen in het hele land. Ook rijden er veel minder bussen door de staking. Openbaarvervoerbedrijven in grote steden als Amsterdam, Rotterdam en Den Haag rijden de hele dag niet. Als gevolg van de 24-uursstaking is het drukker bij taxibedrijven en hebben ook deelautobedrijven meer boekingen.
De staking in het openbaar vervoer is een van de vele acties die de vakbonden in september organiseren tegen de bezuinigingen op sociale zekerheid. De bonden willen dat alle bezuinigingen van tafel gaan. Dinsdag voerden duizenden overheidsmedewerkers in Den Haag actie tegen de kabinetsplannen.
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