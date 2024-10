Shell houdt miljardenwinst op peil ondanks lagere olieprijs

LONDEN (ANP) - Shell heeft zijn olie afgelopen kwartaal voor een duidelijk lagere prijs verkocht dan de voorgaande maanden, maar toch is de winst op peil gebleven. Anders dan branchegenoot BP, dat eerder deze week bekendmaakte maar een fractie van zijn miljardenwinst over te houden, maakte het in Londen gevestigde Shell ongeveer evenveel winst als een kwartaal eerder en evenveel als dezelfde periode vorig jaar. Toen waren de olieprijzen beduidend hoger.

Betere verkopen van onder meer vloeibaar gemaakt aardgas (lng) hielpen Shell bij het op peil houden van de inkomsten. Ook had het olie- en gasconcern minder last van eenmalige kostenposten, zoals afschrijvingen en reorganisatiekosten.

De bedrijfswinst kwam van juli tot en met september uit op 6 miljard dollar, omgerekend zo'n 5,5 miljard euro. Dat is veel meer dan verwacht en maar iets minder dan de 6,3 miljard dollar van het voorgaande kwartaal en de 6,2 miljard van een jaar eerder.