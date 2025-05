Duitsland verbiedt organisatie Rijksburgers, invallen bij leden

BERLIJN (ANP) - De Duitse minister van Binnenlands Zaken heeft een organisatie van Rijksburgers verboden die zichzelf het Koninkrijk Duitsland noemt. Dat maakte zijn ministerie dinsdag bekend.

De autoriteiten doen sinds de vroege ochtend invallen in door de organisatie gebruikte panden en in woningen van prominente leden. Dat gebeurt in zeven deelstaten, waaronder de aan Nederland grenzende gebieden Noordrijn-Westfalen en Nedersaksen.

Rijksburgers erkennen de democratische staat in Duitsland niet en willen terug naar het oude Duitse Rijk. Het in 2012 opgerichte Koninkrijk Duitsland heeft ongeveer 6000 aanhangers, aldus het ministerie.

Minister Alexander Dobrindt zegt dat de groep een parallelle staat vormt en criminele economische structuren heeft opgezet. Ook zou de groep antisemitische complottheorieën aanhangen.