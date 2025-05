Basketballer Post met Golden State dicht bij uitschakeling

SAN FRANCISCO (ANP) - Basketballer Quinten Post is met Golden State Warriors dicht bij uitschakeling in de play-offs van de NBA. De 25-jarige Nederlander mocht tegen Minnesota Timberwolves een kleine vijf minuten meedoen en maakte 5 punten, maar verloor in eigen stadion met 110-117. Daardoor staat de club uit San Francisco met 3-1 achter in de best-of-sevenserie.

Golden State won het eerste duel bij de Timberwolves nog, maar verloor daar vedette Stephen Curry door een hamstringblessure. Zonder de sterspeler kwamen de Warriors tekort in de volgende drie duels. Post is bezig aan zijn eerste seizoen in de NBA.

Regerend kampioen Boston Celtics is ook nog maar één nederlaag verwijderd van uitschakeling. New York Knicks won het vierde duel met 121-113, waarmee de club een 3-1-voorsprong nam in de serie.