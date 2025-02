Duitsland waarschuwt voor desinformatie Russen rond verkiezingen

BERLIJN (ANP/AFP) - Twee dagen voor de Duitse verkiezingen waarschuwen de Duitse autoriteiten voor Russische desinformatie. Met hun campagnes zouden de Russen de uiterst rechtse partij AfD willen helpen en het vertrouwen in de democratie willen vernietigen.

Veiligheidsfunctionarissen vermoeden dat het aan het Kremlin gelinkte netwerk Storm-1516 achter sommige onlinecampagnes zit, aldus het ministerie van Binnenlandse Zaken. De beïnvloeding komt in een tijd van oplopende spanningen over de oorlog in Oekraïne. Het doel van een campagne was om te suggereren dat de AfD, die sympathiseert met Rusland, oneerlijk zou worden behandeld.

Volgens de Duitse regering zijn, ondanks de Russische desinformatie, vrije verkiezingen gewaarborgd.