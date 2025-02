Moeder deelt haar geheime wapen tegen digitale stress: 'niet storen'-knop verandert alles

Een simpele druk op de knop kan je leven drastisch veranderen. Dat ontdekte journalist Chloë Hamilton toen ze drie jaar geleden besloot om de 'niet storen'-functie op haar telefoon permanent aan te zetten. Een beslissing die haar leven als jonge moeder ingrijpend verbeterde.

Het kantelpunt kwam tijdens een van die eindeloze nachten met een huilende baby. Terwijl Hamilton haar kleintje probeerde te kalmeren, ontplofte haar telefoon van de WhatsApp-berichten van andere slaaploze moeders. Vragen over medicijndoseringen, afspraken voor de volgende dag en inspirerende moederschapsvideo's stroomden binnen, precies op het moment dat zowel moeder als kind wanhopig toe waren aan rust.

De continue stroom meldingen bleek niet alleen verstorend voor de nachtrust, maar eiste ook overdag een zware tol. Als verse moeder had Hamilton al haar aandacht nodig voor haar kinderen, maar haar telefoon vroeg constant om prioriteit. Het werd een uitputtende wedloop tussen de behoeftes van haar peuter en de eindeloze piepjes en trillingen van haar smartphone.

Eenvoudige oplossing

De oplossing bleek verrassend eenvoudig: de 'niet storen'-functie permanent aanzetten. Alleen bij echt belangrijke zaken, zoals een verwacht telefoontje van de dokter, gaat de functie tijdelijk uit. Hamilton geeft toe dat het soms lastig is om niet steeds te checken wat ze misschien mist, maar de voordelen wegen ruimschoots op tegen dit kleine ongemak.

"Mijn telefoon is nog steeds een belangrijk deel van mijn leven, maar hij beheerst het niet meer”, vertelt ze in een stuk bij de Britse krant The Guardian. De rust en focus die ze hierdoor terugkreeg maken haar naar eigen zeggen een betere, meer aanwezige moeder. Want als ze moet kiezen tussen aandacht voor haar peuter die de gordijnen beklimt of voor een zoveelste 'urgente' WhatsApp-melding, is de keuze nu een stuk makkelijker.

Bron: The Guardian