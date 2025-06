Duitsland wil associatieverdrag met Israël niet opzeggen

BRUSSEL (ANP) - Duitsland wil het associatieverdrag met Israël niet opzeggen. "We hebben goede betrekkingen met Israël nodig. Israël is de democratische rechtsstaat in het Midden-Oosten", zei de Duitse minister Johann Wadephul (Buitenlandse Zaken) maandag voor het begin van de vergadering van EU-ministers.

Tijdens die vergadering wordt het rapport besproken waarin wordt geconcludeerd dat er indicaties zijn dat Israël in Gaza mensenrechten schendt. Daarmee schendt Israël artikel 2 van het associatieverdrag tussen Israël en de EU.

"We hebben deze associatieovereenkomst nodig en mogen die op geen enkele manier in twijfel trekken", zei Wadepuhl. Duitsland wil zelfs niet dat er verder formeel over wordt gesproken.

De Franse minister Jean-Noël Barrot (Buitenlandse Zaken) wil nu nog geen strafmaatregelen tegen Israël vastleggen. Op de volgende vergadering van de EU-ministers van Buitenlandse Zaken moeten wel conclusies worden getrokken, zei Barrot.