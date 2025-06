Israël valt hoofdkwartier van Iraanse Revolutionaire Garde aan

TEHERAN (ANP/AFP/RTR) - Israël zegt het hoofdkwartier van de Iraanse Revolutionaire Garde te hebben aangevallen. Volgens het leger is dat onderdeel van een aanval "met ongekende kracht" op de hoofdstad Teheran.

Israël stelt dat gebouwen van het regime en de overheid worden bestookt. In een deel van de stad is de stroom uitgevallen, nadat een energiesysteem was geraakt.

De Israëlische minister van Defensie, Israel Katz, zei dat de krijgsmacht ook de Evin-gevangenis heeft beschoten. Daar zitten volgens mensenrechtenorganisaties veel politieke gevangenen.