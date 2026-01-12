ECONOMIE
Duitsland wil banden met India verder aanhalen

Samenleving
door anp
maandag, 12 januari 2026 om 10:15
anp120126094 1
AHMEDABAD (ANP/RTR/DPA) - Duitsland wil op veiligheidsgebied nauwer samenwerken met India. Zo moet de Aziatische grootmacht minder afhankelijk worden van Rusland, stelde de Duitse bondskanselier Friedrich Merz tijdens zijn eerste bezoek aan India sinds zijn aantreden.
Merz bezoekt het land met een grote handelsdelegatie. Het wordt als opmerkelijk gezien dat hij India bezoekt voor China, een belangrijke afzetmarkt, en G7-partner Japan. Premier Narendra Modi ontving de Duitse regeringschef in zijn thuisregio.
India heeft nauwe banden met Rusland. Daar koopt het militair materieel en veel olie. Duitsland en India hebben nu afgesproken hun samenwerking in de defensiesector uit te breiden en hebben daar een intentieverklaring over getekend.
Merz sprak zich ook uit voor het afronden van de onderhandelingen over een vrijhandelsverdrag tussen India en de EU. Hij waarschuwde dat de wereld kampt met een "heropleving van protectionisme" en dat is volgens hem schadelijk voor zowel Duitsland als India.
