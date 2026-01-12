ECONOMIE
Minister: Iran niet op zoek naar oorlog, maar er wel op voorbereid

Samenleving
door anp
maandag, 12 januari 2026 om 10:10
anp120126093 1
TEHERAN (ANP/AFP/RTR) - Iran is niet op zoek naar oorlog, maar is daar wel op voorbereid. Dat zei buitenlandminister Abbas Araghchi. De Amerikaanse president Donald Trump heeft gedreigd met militair ingrijpen in het land vanwege de aanhoudende gewelddadige protesten.
Trump zei zondag dat Iran klaar is om te onderhandelen. Araghchi bevestigt dit, maar benadrukt dat zulke onderhandelingen "eerlijk, met gelijke rechten en gebaseerd op wederzijds respect" moeten plaatsvinden.
De afgelopen weken zijn er grote protesten in Iran, waarbij volgens hulporganisaties tot nu toe meer dan 500 doden zijn gevallen. Daarnaast heeft de overheid het internet inmiddels ruim 84 uur geblokkeerd. Het gaat volgens NetBlocks, dat internetverkeer monitort, om de ernstigste verstoring van het internet sinds 2019. Dat bemoeilijkt de informatiestroom in Iran.
Volgens Araghchi zal het internet in samenspraak met de veiligheidsdiensten worden hersteld.
