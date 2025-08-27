ECONOMIE
SPORT
SAMENLEVING
MEDIA
WETENSCHAP
CULTUUR

Leen Bakker bevestigt verkoop Belgische winkels om verliezen

Economie
door anp
woensdag, 27 augustus 2025 om 12:39
anp270825100 1
BRUSSEL (ANP) - Meubelwinkelketen Leen Bakker zet zijn 44 winkels in België te koop, bevestigt het bedrijf. Dat gebeurt via een procedure die bedrijven kunnen beginnen als ze het financieel zwaar hebben. De rechtbank in Antwerpen gunt de Leen Bakker-winkels bescherming tegen schuldeisers terwijl er wordt gezocht naar een nieuwe eigenaar. Eerder meldde vastgoedinvesteerder Retail Estates de stap.
"Deze procedure biedt Leen Bakker België de tijd en ruimte om naar structurele oplossingen te zoeken, die de continuïteit van het bedrijf kunnen waarborgen", meldt Leen Bakker. Het Belgische onderdeel met 308 medewerkers heeft vier maanden om een geschikte koper te vinden.
Het Nederlandse Leen Bakker kampt in België met een oplopend verlies. Het bedrijf sloot eerder al onrendabele winkels. Ook kwam Leen Bakker met een herstelplan. "Hoewel met dit plan vooruitgang is geboekt, blijven de marktomstandigheden in de Belgische retailsector bijzonder uitdagend", stelt Leen Bakker.
Vorig artikel

Inspecteurs van VN-atoomwaakhond na weken terug in Iran

POPULAIR NIEUWS

ANP-532249114

Laatste peilingen: VVD stort in, maar pas op voor JA21

93012916_l

Als je je deze 7 dingen niet herinnert was je jeugd waarschijnlijk niet erg fijn

ANP-528033117

Deze alledaagse pijnstillers blijken antibioticaresistentie flink te verergeren

ANP-527045868

Is het niet juist handiger om links te blijven rijden op de snelweg?

91a9465b-6281-4646-90a8-5382bda34e15

Waarom verkrachten sommige mannen vrouwen?

196476451_l

Waarom je aankomt als je ouder wordt