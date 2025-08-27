Leen Bakker bevestigt verkoop Belgische winkels om verliezen

BRUSSEL (ANP) - Meubelwinkelketen Leen Bakker zet zijn 44 winkels in België te koop, bevestigt het bedrijf. Dat gebeurt via een procedure die bedrijven kunnen beginnen als ze het financieel zwaar hebben. De rechtbank in Antwerpen gunt de Leen Bakker-winkels bescherming tegen schuldeisers terwijl er wordt gezocht naar een nieuwe eigenaar. Eerder meldde vastgoedinvesteerder Retail Estates de stap.

"Deze procedure biedt Leen Bakker België de tijd en ruimte om naar structurele oplossingen te zoeken, die de continuïteit van het bedrijf kunnen waarborgen", meldt Leen Bakker. Het Belgische onderdeel met 308 medewerkers heeft vier maanden om een geschikte koper te vinden.

Het Nederlandse Leen Bakker kampt in België met een oplopend verlies. Het bedrijf sloot eerder al onrendabele winkels. Ook kwam Leen Bakker met een herstelplan. "Hoewel met dit plan vooruitgang is geboekt, blijven de marktomstandigheden in de Belgische retailsector bijzonder uitdagend", stelt Leen Bakker.