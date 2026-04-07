Duizenden bewijzen Surinaamse ex-president Santokhi laatste eer

PARAMARIBO (ANP) - Duizenden mensen, begeleid door blaasmuziek van de militaire kapel, bewezen dinsdag de laatste eer aan de ex-president van Suriname, Chandrikapersad Santokhi, die op 30 maart plotseling overleed op 67-jarige leeftijd. De uitvaartdienst met staatseer wordt gehouden in De Olifant, het partijcentrum van de Vooruitstrevende Hervormings Partij waarvan hij voorzitter was.

Partijgenoten, vrienden, notabelen en anderen liepen langs de witte, met bloemen omringde kist met daarop de Surinaamse vlag. Geestelijken van diverse geloven brachten religieuze boodschappen. De Surinaamse president Jennifer Simons ging in op de eenzaamheid van het ambt. "Er zijn velen rond een president die helpen met besturen en adviseren, die de belangen van groepen en personen op tafel leggen, die hun ideeën geven. En toch is deze functie er één waar de president vaak genoeg in de afwegingen uiteindelijk alleen staat", zei Simons, zonder in details te treden. Zij wenste familie en alle aanwezigen sterkte.