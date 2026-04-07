Netanyahu: Israël heeft Iraanse bruggen en spoorwegen aangevallen

door Redactie
dinsdag, 07 april 2026 om 18:17
bijgewerkt om dinsdag, 07 april 2026 om 18:24
Israël heeft dinsdag bruggen en spoorwegen aangevallen in Iran, meldt premier Benjamin Netanyahu. Die zouden worden gebruikt door het Iraanse regime om wapens te vervoeren.
Het gaat om bruggen die werden gebruikt voor wapentransporten tussen Teheran, Karaj, Tabriz, Kashan en Qom, zei het Israëlische leger. Netanyahu leverde geen bewijs voor het feit dat de bruggen een militair doel zouden hebben. Iran meldde eerder schade aan in ieder geval twee bruggen.
De Amerikaanse president Donald Trump dreigt met de "totale vernietiging" van de Iraanse infrastructuur als Iran voor zijn deadline (02.00 uur Nederlandse tijd) de Straat van Hormuz niet heeft heropend. De Iraanse minister voor Jeugd en Sport Alireza Rahimi riep op om menselijke kettingen te vormen rond bijvoorbeeld energiecentrales.
