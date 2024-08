Duizenden bij pro-Palestijns protest voor aftrap DNC in Chicago

CHICAGO (ANP) - Duizenden pro-Palestijnse demonstranten zijn maandag samengekomen in een park in Chicago op loopafstand van het United Center, het gebouw waar de Democratische Nationale Conventie (DNC) later op de avond plaatsvindt. Een groep van zo'n honderd demonstranten brak volgens de Chicago Sun-Times door de hekwerken rondom het gebouw, wat leidde tot een kortstondige confrontatie met de politie.

De lokale krant meldt dat er vier mensen gearresteerd zijn. De politie van Chicago kon alleen bevestigen dat agenten aanwezig waren bij het United Center in de stad.

Het Democratische partijcongres duurt tot en met donderdag. In het United Center worden maandagavond (lokale tijd) toespraken verwacht van onder meer president Joe Biden, oud-presidentskandidaat Hillary Clinton en het progressieve congreslid Alexandria Ocasio-Cortez.

Er werd al rekening gehouden met de komst van tienduizenden demonstranten naar Chicago. Organisaties met uiteenlopende agenda's hebben zich verenigd onder de naam 'Coalition to March on the DNC', de coalitie voor een protestmars naar de DNC.