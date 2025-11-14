Duizenden cybercrime-servers van bedrijf uit de lucht gehaald

APELDOORN (ANP) - In Den Haag en Zoetermeer zijn bij een bedrijf duizenden computerservers offline gehaald die werden gebruikt voor cybercrime. Dat meldt de politie, die de aanbieder omschrijft als een malafide websitebeheerder.

Het hostingbedrijf is volgens de politie uitsluitend gebruikt voor criminele activiteiten. Daartoe behoren het uitvoeren van ransomware-aanvallen, botnets, phishingactiviteiten en het verspreiden van kinderporno.

Bij de actie is de totale infrastructuur in beslag genomen. In totaal gaat het om zo'n 250 fysieke apparaten die in datacentra stonden in Den Haag en Zoetermeer. De fysieke servers hielden ook duizenden virtuele servers in de lucht.

Het bedrijf bood diensten aan in binnen- en buitenland. "Het hostingbedrijf presenteert zichzelf als bulletproof. Zo adverteren ze met volledige anonimiteit voor gebruikers en suggereren ze dat ze niet meewerken met opsporingsdiensten", aldus de politie.