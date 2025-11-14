ECONOMIE
SPORT
SAMENLEVING
MEDIA
WETENSCHAP
CULTUUR

Hermans over Moerdijk: cruciale locatie voor economie

Samenleving
door anp
vrijdag, 14 november 2025 om 12:10
anp141125142 1
DEN HAAG (ANP) - Moerdijk is een plek waar heel veel industrie zit die cruciaal is voor de economie. Dat zegt demissionair minister Sophie Hermans van Klimaat en Groene Groei voorafgaand aan de wekelijkse ministerraad. Het Brabantse dorp moet mogelijk plaats maken voor uitbreiding van industrie en energieproductie. "Er zit een haven die ongelofelijk belangrijk is, ook voor onze energieproductie."
Hermans benadrukt dat het definitieve besluit over Moerdijk nog niet is genomen. Daarover gaat ze nog overleggen met haar collega-ministers, het lokale bestuur en de inwoners. Over de bewoners zegt Hermans: "Die hebben ons ook gezegd, 'we vinden het niet leuk, maar geef ons nou duidelijkheid'. Die oproep snap ik ongelofelijk goed."
Een besluit over de toekomst van Moerdijk moet volgen op 1 december.
loading

POPULAIR NIEUWS

schermafbeelding 2024 10 13 om 130632

Dilan Yesilgoz en haar eindeloze reeks van onwaarheden (deel 2)

ANP-540142496

Deze 5 simpele gewoonten zijn de sleutel tot een lang gezond leven volgens experts

anp141125125 1

Birkenstock wint zaak tegen Scapino over namaaksandalen

197692232_m

Te gestrest voor seks? Dit is misschien wel de reden

shutterstock_605262914

Prijsverschillen tot 85%: De duurste én goedkoopste Europese skigebieden deze winter

13601239_m

Dit is waar je angst vandaan komt: het zit letterlijk tussen je twee oren

Loading