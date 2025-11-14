Hermans over Moerdijk: cruciale locatie voor economie

DEN HAAG (ANP) - Moerdijk is een plek waar heel veel industrie zit die cruciaal is voor de economie. Dat zegt demissionair minister Sophie Hermans van Klimaat en Groene Groei voorafgaand aan de wekelijkse ministerraad. Het Brabantse dorp moet mogelijk plaats maken voor uitbreiding van industrie en energieproductie. "Er zit een haven die ongelofelijk belangrijk is, ook voor onze energieproductie."
Hermans benadrukt dat het definitieve besluit over Moerdijk nog niet is genomen. Daarover gaat ze nog overleggen met haar collega-ministers, het lokale bestuur en de inwoners. Over de bewoners zegt Hermans: "Die hebben ons ook gezegd, 'we vinden het niet leuk, maar geef ons nou duidelijkheid'. Die oproep snap ik ongelofelijk goed."
Een besluit over de toekomst van Moerdijk moet volgen op 1 december.