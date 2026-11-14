Franse regering maakt melding van meer dan 100.000 betogers

PARIJS (ANP/AFP) - Circa 106.000 mensen hebben in Frankrijk betoogd, onder wie 24.000 in Parijs, aldus de regering. Vakbonden en andere organisatoren spreken van 200.000 demonstranten.

Er gingen zaterdag talrijke demonstraties van start voor of tegen allerlei zaken. In Parijs betoogden mensen onder meer tegen een omstreden wetsvoorstel over wapenbezit bij wetshandhavers en tegen de inflatie, zoals op een bijeenkomst van de protestbeweging Gele Hesjes. Er was ook een internationale protestmars tegen geweld tegen kinderen.

Er zijn in Frankrijk naar schatting zestig protestmarsen gehouden. Op verscheidene plaatsen zijn politie en betogers of relschoppers slaags geraakt. Media melden dat een aantal manifestaties uit de hand zijn gelopen vooral aan het slot. Op het Place de la Nation in Parijs bijvoorbeeld is de politie slaags met mensen en op het Place de la Victoire in Bordeaux zijn botsingen tussen agenten en hun in het zwart gehulde belagers. Komende week zijn meer demonstraties.