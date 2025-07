Duizenden deelnemers aan rustig verlopen Pride Walk Amsterdam

AMSTERDAM (ANP) - Enkele duizenden mensen hebben in Amsterdam meegelopen in de jaarlijkse Pride Walk. Tijdens deze tocht, die rustig verliep en begon en eindigde op de Dam, werd aandacht gevraagd voor gelijke rechten van lhbtiq+'ers wereldwijd. Het was de dertiende keer dat de demonstratie werd gehouden. Motto van de manifestatie was 'We're here, we're queer, we will not disappear!'

Transgender Netwerk, een van de groepen die deelnam aan de Pride Walk, vroeg aandacht voor de wachtlijsten van meerdere jaren in de zorg voor transgenderpersonen. Dat deden ze met de leuze "Blijf aan de lijn, er zijn nog 7000 wachtenden voor u! De wachttijd kan oplopen tot zes jaar."

De Pride Walk vormt de opmaat naar Pride Amsterdam, een reeks activiteiten en evenementen van de lhbtiq+-gemeenschap. Komend weekend is de start. Die week erna is de bekende Canal Parade die traditioneel het hoogtepunt van de festiviteiten vormt.