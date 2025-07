Nijmegen 'voorzichtig positief' over verkoopverbod alcohol

NIJMEGEN (ANP) - De gemeente Nijmegen is "voorzichtig positief" over het verkoopverbod op alcohol dat op bepaalde momenten in het centrum van de stad gold voor supermarkten en andere winkels gedurende de Vierdaagsefeesten. Er volgt nog een evaluatie, maar in een eerste beeld lijkt er "dit jaar minder blikafval te zijn aangetroffen, en ondernemers in de stad hebben zich over het algemeen goed aan het verbod gehouden". Na 146 controles werden zeven boetes uitgedeeld rond het alcoholverkoopverbod, laat een woordvoerder weten.

De gemeente legde het verkoopverbod op om afval op straat tegen te gaan. Het zwerfafval van verschillende plekken in de stad wordt bekeken op hoeveelheid en samenstelling. Met het verbod werd ook gepoogd overmatig alcoholgebruik onder vooral jongeren te temperen. Het succes van het verbod wordt nog nader beoordeeld.