Duizenden demonstranten in Valencia eisen aftreden regiopresident

VALENCIA (ANP) - Duizenden demonstranten hebben zaterdagavond in Valencia het aftreden geëist van president van de regio, Carlos Mazón. Ze houden hem verantwoordelijk voor onder meer de trage hulpverlening na de dodelijke overstromingen die eind oktober het gebied troffen. Zeker 220 mensen kwamen om.

Op beelden op de website van de Spaanse krant El Pais is te zien hoe vele duizenden mensen met borden en spandoeken zich hebben verzameld in het centrum van de Spaanse stad. Er worden leuzen gezongen waarin Mazón wordt opgeroepen zo snel mogelijk te vertrekken. De demonstratie lijkt vooralsnog vreedzaam te verlopen, al greep de politie wel kort in toen vuurpijlen op het stadhuis werden afgeschoten.

Zware regenval, modderstromen en overstromingen op 29 oktober veroorzaakten enorme schade. Inmiddels zijn ongeveer 8500 militairen en 10.000 agenten ingezet.