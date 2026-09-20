Duizenden demonstreren in Parijs tegen 'geweldswet'

PARIJS (ANP/AFP) - Duizenden mensen hebben zondag in Parijs gedemonstreerd tegen een wetsvoorstel over het gebruik van geweld door handhavers. Politici, mensenrechtenorganisaties en andere activisten sloten zich aan bij de demonstranten. De wet wordt ook wel een "licence to kill" genoemd.

In het voorstel staat dat er van elke wetshandhaver die geweld gebruikt, wordt uitgegaan dat deze legitiem heeft gehandeld. De wet is al goedgekeurd door de Nationale Vergadering, het lagerhuis, en moet nog door de Senaat.

De kritiek is dat straks bewezen moet gaan worden dat geweld door handhavers niet volgens de juiste kaders van de wet heeft plaatsgevonden, in plaats van andersom.

Mathilde Panot, van het uiterst linkse La France insoumise (LFI), riep de Senaat op het wetsvoorstel te verwerpen. "In de Republiek mag er geen sprake zijn van georganiseerde straffeloosheid van de politie." Dit weekend werden in meerdere steden door heel Frankrijk demonstraties georganiseerd tegen het wetsvoorstel.