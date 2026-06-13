Duizenden demonstreren tegen racisme in Belfast na rellen

BELFAST (ANP/AFP) - Duizenden mensen doen zaterdag mee aan een antiracismeprotest in Belfast. De Noord-Ierse hoofdstad was afgelopen week het decor van rellen na een mesaanval.

Op de demonstratie lopen demonstranten rond met borden met teksten als "haat is de enige bedreiging voor onze straten" en "Belfast staat op tegen racisme".

Maandag werd een man aangevallen met een mes, waarvoor een Soedanese verdachte is opgepakt. Nadat er videobeelden van de aanval rondgingen op sociale media, werden er op meerdere plaatsen anti-immigratieprotesten gehouden. In Belfast liepen die uit op rellen, waarbij volgens autoriteiten etnische minderheidsgroepen het doelwit waren van intimidatie en geweld.