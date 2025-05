Trump twijfelt over totstandkoming bestand Oekraïne en Rusland

WASHINGTON (ANP/RTR) - De Amerikaanse president Donald Trump zei zondag dat hij begint te twijfelen of Oekraïne een staakt-het-vuren met Rusland zal bereiken. Hij drong er bij Oekraïne op aan om donderdag met Russische functionarissen in Turkije te onderhandelen.

Trump suggereerde dat de Russische president Vladimir Poetin geen trek heeft in een staakt-het-vuren, maar wel openstaat voor een duurzame vrede. "Ik begin te betwijfelen of Oekraïne een akkoord met Poetin zal sluiten", schreef Trump deels in hoofdletters op Truth Social. "Poetin wil geen staakt-het-vuren met Oekraïne, maar wil donderdag in Turkije bijeenkomen om te onderhandelen over een einde aan het bloedbad."

Eerder zondag werd bekend dat Turkije bereid is vredesonderhandelingen tussen Rusland en Oekraïne te faciliteren. De aankondiging kwam nadat Poetin direct overleg in Istanbul had voorgesteld.