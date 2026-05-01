Duizenden geëvacueerd in Toscane om bosbranden

PISA (ANP) - In de Italiaanse regio Toscane zijn 3500 mensen geëvacueerd vanwege een grote bosbrand, meldt persbureau ANSA. Het vuur woedt tussen de steden Pisa en Lucca en bedreigt een dorp.

De brand ontstond enkele dagen geleden, maar is sindsdien alleen maar groter geworden. Door de wind kwamen de vlammen donderdagavond gevaarlijk dicht bij San Giuliano Terme. De autoriteiten besloten daarom een deel van het dorp te evacueren. Gymzalen zijn ingericht om de inwoners op te vangen.

De autoriteiten noemen de situatie "zeer moeilijk" en zeggen dat de brandweer de hele nacht is doorgegaan met blussen.

Het getroffen gebied is doorgaans erg populair bij toeristen. Vooral veel wandelaars komen af op het natuurgebied rond Monte Faeta, waar de brand begon.