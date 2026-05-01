Spaargeld van veel mensen meer opbrengen , zegt AFM

Economie
door Redactie
vrijdag, 01 mei 2026 om 11:43
bijgewerkt om vrijdag, 01 mei 2026 om 12:23
Het spaargeld van een grote groep Nederlanders kan beter worden benut. Dat zegt de Autoriteit Financiële Markten (AFM) die constateert dat een op de tien huishoudens voldoende financiële middelen heeft om te beleggen, maar dit niet doet en op de lange termijn mogelijk wel geld tekortkomt.
Het gaat om ruim 800.000 huishoudens. Volgens de AFM bouwen ze onvoldoende pensioen op om hun huidige levensstandaard na pensionering voort te zetten. "Voor deze groep is het dus niet alleen mogelijk, maar kan het ook raadzaam zijn om het vermogen dat zij op dit moment beschikbaar hebben meer te laten renderen", stelt de toezichthouder.
De AFM zegt wel dat mensen alleen moeten beleggen met geld dat zij op de lange termijn kunnen missen. Toch kan dit al snel om tienduizenden euro's gaan. De toezichthouder becijfert dat de helft van de groep minstens 30.000 euro aan financiële ruimte heeft, bovenop de door budgetinstituut Nibud geadviseerde buffer om achter de hand te houden.
WhatsApp gebruikt veel opslagruimte – en nu moet je daar ook nog voor betalen.

De drie belangrijkste manieren waarop we ons eigen geluk ondermijnen

Er vindt een revolutie plaats in de kankerbestrijding. Maar wil de farmaceutische industrie wel betalen?

5 signalen dat je met digitale oplichters te maken hebt

Dit land is 's werelds grootste exporteur van plasticafval

Man wilde aanslag plegen met bijlen op Amalia en Alexia

