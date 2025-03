Duizenden Israëliërs demonstreren tegen regering Netanyahu

JERUZALEM (ANP) - In Israël zijn duizenden mensen de straat opgegaan om te demonstreren tegen de regering van premier Benjamin Netanyahu. De betogers blokkeren een belangrijke toegangsweg naar Jeruzalem, berichten Israëlische media als The Jerusalem Post en Times of Israel. Ze demonstreren tegen het hervatten van de grootschalige aanvallen op de Gazastrook en het geplande ontslag van de topman van veiligheidsdienst Shin Bet.

"Het is tijd om een einde te maken aan deze waanzin voordat er niemand meer over is om te redden, voordat we geen land meer over hebben", citeert Times of Israel een van de protestleiders die de menigte toesprak. Er was een dag eerder ook al een grote demonstratie in Tel Aviv. Daaraan deden volgens Israëlische media tienduizenden mensen mee.

Het geplande ontslag van Shin Bet-topman Ronen Bar zorgt in Israël voor veel onrust. Netanyahu maakte afgelopen weekend duidelijk dat Bar zijn vertrouwen niet meer heeft en dat de veiligheidschef moet opstappen. Bar noemde het volgens Israëlische media ongepast dat de premier kennelijk "persoonlijke loyaliteit" verwacht. Hij zei dat de loyaliteit van de binnenlandse veiligheidsdienst in de eerste plaats ligt bij het volk van Israël.