DEN HAAG (ANP) - Het kabinet heeft van de Europese Commissie een positieve beoordeling ontvangen van het vijfde en laatste betaalverzoek in het kader van het Europese coronaherstelfonds. Daarmee lijkt Nederland het volledige bedrag van 5,4 miljard euro dat gereserveerd stond te krijgen. De lidstaten hebben daarover het laatste woord.

De zogenoemde Herstel- en Veerkrachtfaciliteit (HVF) werd tijdens de coronacrisis opgetuigd om de EU-lidstaten te helpen sneller uit het economische dal te klimmen. Landen moesten een plan indienen voor de besteding van het geld, maar ook voor hervormingen die de economie schokbestendiger maken.

Nederland was door de politieke instabiliteit van de afgelopen jaren vrij laat met het indienen van plannen, en heeft die tussentijds een paar keer moeten bijstellen. Daardoor was lang onzeker of het hele bedrag kon worden geïncasseerd.

Het herstelfonds is gevuld met gezamenlijke leningen die de lidstaten vanaf 2028 in dertig jaar aflossen. Nederland is daar uiteindelijk een veelvoud van die 5,4 miljard euro aan kwijt.