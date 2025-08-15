Duizenden mensen herdenken einde WO II in Nederlands-Indië

DEN HAAG (ANP) - Duizenden mensen hebben bij het Indisch Monument in Den Haag stilgestaan bij het einde van de Tweede Wereldoorlog in voormalig Nederlands-Indië. Tijdens de jaarlijkse nationale herdenking zijn alle slachtoffers van de oorlog tegen Japan en de Japanse bezetting herdacht. Vrijdag precies tachtig jaar geleden kwam een einde aan de oorlog met de overgave van Japan.

Rond 19.00 uur begon de ceremonie in een bewolkt Den Haag. Na het plaatsen van het vaandel van de Koninklijke Marine arriveerden koning Willem-Alexander, demissionair premier Dick Schoof en Jan Anthonie Bruijn en Martin Bosma, de voorzitters van de Eerste en Tweede Kamer, bij het monument in de Scheveningse Bosjes. De koning is eens in de vijf jaar aanwezig, maar het was de eerste keer dat hij het woord nam tijdens deze herdenking.

Onder de aanwezigen waren verder burgemeester van Den Haag Jan van Zanen en staatssecretaris Judith Tielen van Volksgezondheid, Welzijn en Sport. Ook NAVO-baas Mark Rutte zat in het publiek.