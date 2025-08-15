ECONOMIE
SPORT
SAMENLEVING
MEDIA
WETENSCHAP
CULTUUR

Duizenden mensen herdenken einde WO II in Nederlands-Indië

Samenleving
door anp
vrijdag, 15 augustus 2025 om 20:43
anp150825184 1
DEN HAAG (ANP) - Duizenden mensen hebben bij het Indisch Monument in Den Haag stilgestaan bij het einde van de Tweede Wereldoorlog in voormalig Nederlands-Indië. Tijdens de jaarlijkse nationale herdenking zijn alle slachtoffers van de oorlog tegen Japan en de Japanse bezetting herdacht. Vrijdag precies tachtig jaar geleden kwam een einde aan de oorlog met de overgave van Japan.
Rond 19.00 uur begon de ceremonie in een bewolkt Den Haag. Na het plaatsen van het vaandel van de Koninklijke Marine arriveerden koning Willem-Alexander, demissionair premier Dick Schoof en Jan Anthonie Bruijn en Martin Bosma, de voorzitters van de Eerste en Tweede Kamer, bij het monument in de Scheveningse Bosjes. De koning is eens in de vijf jaar aanwezig, maar het was de eerste keer dat hij het woord nam tijdens deze herdenking.
Onder de aanwezigen waren verder burgemeester van Den Haag Jan van Zanen en staatssecretaris Judith Tielen van Volksgezondheid, Welzijn en Sport. Ook NAVO-baas Mark Rutte zat in het publiek.
Vorig artikel

Trump aangekomen in Alaska voor top met Poetin

Volgend artikel

World Economic Forum vindt geen bewijs van wangedrag oprichter

POPULAIR NIEUWS

anp 504112886

Krijg je echt grijze haren door stress?

Schermafbeelding 2025-08-14 194115

B&B Vol liefde: Sylwia blijkt een actrice en Gooise Bart is inderdaad geen fijn persoon

shutterstock_1482311912_vector (1)

3 fascinerende tekenen van een hoog IQ

ANP-9547849

Waarom steeds meer jonge mensen last hebben van 'oudemensenziekte' artrose

ANP-201062310

De bizarre dwangneuroses van Wim Kieft en René van der Gijp

ANP-532175310

Nieuwe studie: je wordt gelukkiger van minder spullen, maar er is één voorwaarde