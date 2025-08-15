World Economic Forum vindt geen bewijs van wangedrag oprichter

GENÈVE (ANP/BLOOMBERG) - Het World Economic Forum (WEF) heeft geen bewijs gevonden van structureel wangedrag door oprichter Klaus Schwab. Ook zijn vrouw Hilde Schwab heeft zich niet schuldig gemaakt aan wangedrag. Dit concludeert de raad van toezicht van de organisatie achter de jaarlijkse topbijeenkomsten in Davos na "uitgebreid" onderzoek.

Het WEF meldde in april dat het een klokkenluidersbrief had ontvangen over wangedrag. Daarop stelde de organisatie een onderzoek in samen met externe juridische adviseurs. Dat onderzoek is nu afgerond.

Schwab stapte in dezelfde maand op bij het WEF als voorzitter van de raad van toezicht. Vicevoorzitter Peter Brabeck-Letmathe werd aangesteld als tijdelijk voorzitter. Hij legt deze functie neer nu het onderzoek is afgerond. André Hoffmann en Larry Fink zijn gekozen als de nieuwe tijdelijke voorzitters. Hoffmann is vicevoorzitter van de Zwitserse farmaceut Roche en Fink is de topman van de Amerikaanse vermogensbeheerder BlackRock.