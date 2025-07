Duizenden mensen in lockdown door grote natuurbrand in Spanje

XERTA (ANP/RTR) - De Spaanse autoriteiten hebben meer dan 18.000 inwoners van de provincie Tarragona opdracht gegeven binnen te blijven. In het gebied grijpt een natuurbrand om zich heen en worden evacuaties uitgevoerd.

De brand brak maandag uit bij het dorp Paüls, waar harde wind en het slecht begaanbare terrein het blussen bemoeilijken. Er worden honderden brandweerlieden ingezet en de krijgsmacht heeft ter ondersteuning een speciale eenheid ingezet.

De hulpdiensten konden niet verhinderen dat duizenden hectaren grond werden verwoest door het vuur. Inwoners van omliggende dorpen hebben een slapeloze nacht achter de rug.

Onderzoek

"Gisteravond konden we ons huis niet uit vanwege de wind die het vuur en de rook aanjaagde. Verschrikkelijk, zoiets hebben we nog nooit eerder meegemaakt", zei een 76-jarige inwoonster tegen persbureau Reuters. Ze zei dat er veel angst is en veel wordt gehuild.

Tarragona ligt aan de kust, in de regio Catalonië. De autoriteiten doen onderzoek naar de oorzaak van de brand.