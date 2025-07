Tourpeloton vertrokken voor pittige rit naar Rouen

AMIENS (ANP) - De renners in de Tour de France zijn iets na half twee vertrokken voor de vierde etappe. Na een geneutraliseerd deel door Amiens gaf Tourbaas Christian Prudhomme het sein dat de pittige rit, die eindigt in Rouen, officieel was begonnen. Mathieu van der Poel draagt opnieuw de gele leiderstrui. De Nederlander van Alpecin-Deceuninck geldt als een van de kanshebbers voor de ritzege.

In de laatste 30 kilometer ligt een viertal hellingen, waardoor de pure sprinters niet mee zullen doen om de dagzege. De Italiaan Jonathan Milan draagt de groene trui als leider van het puntenklassement. Die nam de renner van Lidl-Trek over van Jasper Philipsen, de Belg die maandag na een val moest opgeven. De finish wordt verwacht rond 17.30 uur.