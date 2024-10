Duizenden Portugezen demonstreren tegen politiegeweld

LISSABON (ANP/RTR/AFP) - Duizenden mensen hebben zaterdag in het centrum van Lissabon deelgenomen aan een vreedzame protestmars tegen toenemend politiegeweld en racisme. De mensenrechtenorganisatie Vida Justa had daartoe opgeroepen nadat een jonge agent maandag een 43-jarige kok van Kaapverdische komaf had doodgeschoten. Deze zou met een mes hebben gedreigd. Het politieoptreden leidde tot grote onrust.

De organisatie had de route van de betogers in de Portugese hoofdstad aangepast om de confrontatie met tegenstanders te ontlopen. Aanhangers van de extreem-rechtse anti-immigratiepartij Chega voerden in veel minder groten getale elders in de binnenstad actie om de politie te steunen.