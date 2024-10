Opnieuw veel doden door Israëlische aanvallen in Noord-Gaza

GAZA-STAD (ANP/RTR) - Opnieuw zijn in het noorden van Gaza veel doden gevallen door Israëlische aanvallen. Volgens het officiële Palestijnse persbureau WAFA werden verscheidene huizen in Beit Lahiya onder vuur genomen. Daardoor zouden zeker dertig mensen om het leven zijn gekomen. Voor ambulances was het vrijwel onmogelijk de getroffen plek te bereiken.

Israël heeft nog niet gereageerd op het bericht. Ook heeft het ministerie van Volksgezondheid in de Gazastrook het aantal slachtoffers niet bevestigd.