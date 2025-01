Duizenden protesteren in Duitsland tegen CDU-samenwerking met AfD

BERLIJN (ANP/DPA) - Duizenden activisten zijn in Duitse steden bij elkaar gekomen om te protesteren tegen een omstreden motie van de christendemocratische partij CDU. In onder meer Leipzig, Dresden en Berlijn protesteren mensen tegen de inhoud van de motie, maar ook tegen het feit dat is samengewerkt met de radicaal-rechtse partij Alternative für Deutschland (AfD).

Woensdag werd in het Duitse parlement een niet-bindende motie aangenomen over een aanscherping van het migratiebeleid. Die motie kwam van CDU en kreeg met steun van AfD een meerderheid.

De stap van CDU was ongewoon, en volgens de betogers ongewenst. De Duitse politiek had een zogenoemde "firewall" opgetrokken tegen AfD. Die hield in dat plannen in het parlement niet in stemming gebracht werden als ze voor een meerderheid van AfD afhankelijk waren.