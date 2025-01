Schaatsclub Boston rouwt om overlijden sporters en coaches

WASHINGTON/BOSTON (ANP/DPA) - Bij de vliegtuigcrash in Washington zijn veertien kunstrijders en begeleiders omgekomen. Dat heeft Doug Zeghibe, de baas van een schaatsvereniging in Boston, tijdens een persconferentie gemeld. Onder hen waren, zoals eerder bevestigd door het Russische persbureau TASS, voormalig wereldkampioenen Jevgenia Sjisjkova en Vadim Naoemov. Het Russische koppel werkte als coaches in Boston.

Ook twee jeugdige schaatsers van de club uit Boston en hun moeders behoren tot de slachtoffers, bevestigde Zeghibe: "Het is een verschrikkelijke tragedie."

Zeghibe verklaarde dat veertien personen om het leven kwamen die afkomstig waren van het Amerikaanse kampioenschap en een trainingskamp voor beloften in Wichita (Kansas). Onduidelijk is nog of het bij de slachtoffers die niet van de club uit Boston zijn, gaat om sporters of begeleiders dan wel ouders.

Diep geschokt

De internationale schaatsunie ISU heeft laten weten diep geschokt te zijn. "We zijn diep geraakt dat kunstrijders, samen met hun families, vrienden en coaches onder de slachtoffers aan boord van het vliegtuig zijn", verklaarde de ISU. "Onze gedachten gaan uit naar iedereen die is getroffen door deze tragedie. Kunstrijden is meer dan een sport, het is een hechte familie en we steunen elkaar. We blijven in nauw contact met de Amerikaanse kunstrijdersbond en bieden onze hulp aan in deze lastige tijd."

Het vliegtuig uit de staat Kansas dat ging landen op de luchthaven Reagan National, kwam in botsing met een legerhelikopter en verdween in de rivier. In het vliegtuig zaten 64 mensen, in de helikopter drie.

Bij de EK kunstrijden in Tallinn werd voor het begin van het avondprogramma een minuut stilte gehouden ter nagedachtenis aan de slachtoffers. Regerend Europees kampioen Adam Siao Him Fa uit Frankrijk verklaarde na zijn optreden op de korte kür bij de persconferentie dat de schaatsers door het ongeluk bijzonder waren aangedaan.