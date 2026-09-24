ECONOMIE
SPORT
SAMENLEVING
MEDIA
WETENSCHAP
CULTUUR

Duizenden Spanjaarden de straat op om frustratie huizenmarkt

Samenleving
door anp
donderdag, 24 september 2026 om 16:25
anp240926159 1
Volg ons op Google Nieuws
MADRID (ANP) - Meer dan 10.000 mensen zijn in Madrid spontaan de straat opgegaan in protest tegen de alsmaar duurder wordende huizenmarkt. De demonstratie kwam op gang nadat Maricarmen Abascal woensdag uit haar appartement werd gezet. De 87-jarige vrouw had daar 71 jaar in gewoond. Dit meldt de Spaanse krant El País.
Abascals verhaal leidde tot veel verontwaardiging en frustratie in de samenleving over de huidige Spaanse huizenmarkt. De politie had al drie keer eerder geprobeerd de vrouw uit het appartement te zetten, omdat zij een enorme huurverhoging niet kon betalen. Buren en activisten probeerden haar uitzetting te voorkomen. Abascal werd uiteindelijk op een brancard door de politie naar buiten gebracht. Ze ligt momenteel in het ziekenhuis, waar ze wordt behandeld voor uitputting en stress.
De demonstratie in Madrid vormde het middelpunt voor een bredere beweging. Het platform #Niudeshuciomás, wat 'geen enkele uitzetting meer' betekent, riep op tot protesten in andere Spaanse steden.
loading

POPULAIR NIEUWS

IMG_4830

Duitsland voert per januari een maximumprijs aan de pomp in, naar Belgisch model. Zou dat in Nederland ook schelen?

167867066_m

Gepensioneerd in 2027: ouderenkorting omlaag, zorgpremie omhoog, dit kost het je

95453582_m

Gasprijs keldert 13 procent: is dit het moment om je contract vast te zetten of wacht je nog even?

download (1)

Dit zijn de 6 slechtste dieetadviezen die voedingsexperts ooit hoorden

83433830_m

Je auto (en fabrikant) slaat een schat aan privédata op: zo wis je deze gegevens

179000885_m

Dit paarse sapje laat je lichaam bijna 30% meer vet verbranden tijdens het fietsen

Loading