Britse boksers Fury en Joshua vechten op 11 december in Cardiff

CARDIFF (ANP/DPA) - Het langverwachte gevecht tussen de Britse boksers Tyson Fury (38) en Anthony Joshua (36) vindt op 11 december plaats in Cardiff. Dat heeft de Saudische bokspromotor Turki Alalshikh op X bekendgemaakt. Het gevecht is op Netflix te zien.

"Vijftien jaar lang is niemand erin geslaagd dit gevecht te organiseren. Ik kan nu bevestigen dat Fury tegen Joshua naar het Verenigd Koninkrijk komt, zoals ik de Britse boksfans heb beloofd," schreef Alalshikh op X.

Het eerste gevecht tussen de twee voormalig wereldkampioenen in het zwaargewicht hing al een tijd in de lucht, maar een definitieve datum liet op zich wachten. Eerder deze maand beweerde Fury nog dat Joshua zich had teruggetrokken voor de wedstrijd en maakte hij zijn landgenoot om die reden uit voor "lafaard". Ook besloot Fury Oleksandr Usyk uit te dagen voor een derde gevecht. Beide Britse boksers werden al eens verslagen door de huidige wereldkampioen Usyk. De Oekraïner won in mei van Rico Verhoeven in een gevecht om de wereldtitel van boksbond WBC.

Joshua bokste in juli tegen de Albanees Kristian Prenga. Het was zijn eerste gevecht na een auto-ongeluk in Nigeria vorig jaar december, waarbij twee goede vrienden van de Britse bokser om het leven kwamen.