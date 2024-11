Duizenden vrijwilligers naar Valencia voor hulp opruimen ravage

VALENCIA (ANP/RTR) - Duizenden mensen zijn naar Valencia gereisd om vrijwillig te helpen bij het opruimen van de puinhoop die de overstromingen in de stad hebben achtergelaten. Het beroemde operagebouw in het Turiapark is omgetoverd tot coördinatiecentrum voor de operatie.

Vrijdag waren al veel mensen spontaan naar de Spaanse kuststad gekomen om te helpen, maar liepen ze vooral de professionele reddingswerkers voor de voeten. Daarom is zaterdag een vrijwilligersplatform opgezet zodat mensen efficiënt kunnen bijdragen aan het opruimen.

Valencia en de omliggende omgeving zijn het zwaarst getroffen door het noodweer dat dinsdag begon. Zeker 207 mensen zijn om het leven gekomen. Er zijn ook nog vermisten, maar het is onduidelijk hoeveel dat er zijn. Spaanse media berichtten vrijdag over het enorme aantal van 1900 vermisten, maar volgens de minister van Binnenlandse Zaken Fernando Grande-Marlaska zijn het er waarschijnlijk niet zoveel. Dat aantal was gebaseerd op telefoontjes van mensen die hun dierbaren niet konden bereiken en de autoriteiten gaan ervan uit dat veel mensen inmiddels wel weer in contact met hen konden komen.