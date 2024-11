Anke de Jong over uitnodiging VI-mannen: ik kom niet in deze spannende jurk

ELLE-hoofdredacteur Anke de Jong zal bij een eventuele komst naar Vandaag Inside niet haar veelbesproken jurk aandoen. Dat zei de voormalige hoofdredacteur van het modeblad Glamour vrijdag tegen presentator Wilfred Genee in het radioprogramma The Friday Move op BNR Nieuwsradio. De Jong droeg de jurk, met een diep decolleté, enkele weken geleden op de rode loper van het Televizier-Gala.

Na de uitnodiging van de mannen aan tafel overweegt de 37-jarige journaliste nog altijd om op korte termijn aan te schuiven. Maar dan zonder de veelbesproken jurk, aldus De Jong bij BNR. "Nou, zullen we dan afspreken dat als ik langskom dat ik niet in de jurk kom. Maar laat me maar weten of dat mag".

"Nou laat lekker wegblijven", reageerde René van der Gijp vrijdagavond lachend op dat verzoek. Johan Derksen deed De Jong op zijn beurt gekscherend een andere suggestie. "Maar is de eis topless te gek? Het is hartstikke lekker warm hier altijd."