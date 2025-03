Duterte eist opheldering over redenen voor aanhouding

MANILLA (ANP/AFP/RTR) - De voormalige Filipijnse president Rodrigo Duterte heeft opheldering geëist over de reden van zijn aanhouding. "Wat is de wet en wat is de misdaad die ik heb begaan? Laat me nu de wettelijke grondslag zien voor mijn aanwezigheid hier", zegt de politicus in een video die na zijn arrestatie is gedeeld op de sociale media van zijn dochter Veronica.

De 79-jarige Duterte was opgepakt op het vliegveld van Manilla en wordt volgens zijn politieke partij vastgehouden op een nabijgelegen luchtmachtbasis. Het Internationaal Strafhof (ICC) in Den Haag heeft een arrestatiebevel tegen hem uitgevaardigd voor misdaden tegen de menselijkheid.

Duterte voerde als president een "oorlog tegen drugs" en die ging volgens mensenrechtengroepen gepaard met buitenrechtelijke executies. Er zouden tienduizenden mensen zijn gedood.

Opluchting

De Amerikaanse krant The New York Times bemachtigde een exemplaar van het arrestatiebevel, met het opschrift 'geheim'. Er staat in dat Duterte als burgemeester en later als president aan de basis zou hebben gestaan van "wijdverbreide en systematische" moorden.

Een groep die moeders steunt van mensen die zijn gedood tijdens de drugsoorlog, reageerde opgetogen tegenover persbureau AFP. "Ze hebben hier heel lang op gewacht." Mensenrechtenorganisaties willen dat hij nu snel wordt uitgeleverd.