Duurzame energiebranche ziet voordelen in energie van eigen bodem

DEN HAAG (ANP) - Het produceren van meer duurzame energie in Nederland zorgt voor minder uitstoot en maakt dat Nederlanders meer "grip krijgen" op de energierekening. Dat zegt voorzitter Olof van der Gaag van de Nederlandse Vereniging Duurzame Energie (NVDE) in reactie op nieuwe verwachtingen van het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL) over de ontwikkeling van de broeikasgasuitstoot en het energiesysteem in Nederland.

Het PBL maakte maandag bekend dat het percentage geïmporteerde energie naar verwachting daalt van 77 procent nu naar 49 tot 63 procent in 2040. Het overgrote deel van die import is fossiel. Tegelijkertijd stagneert de verduurzaming in ons land, stelt het Planbureau.

"Zolang we veel olie en aardgas uit het buitenland nodig hebben, bepalen oorlogen en wereldleiders mede wat Nederlandse gezinnen en bedrijven betalen", aldus Van der Gaag. "Met wind, zon, duurzame warmte en energiebesparing krijgen we steeds meer zelf het stuur in handen."

'Werk aan de winkel'

Volgens het PBL ligt Nederland niet op koers om de klimaatdoelen te halen. De NVDE benadrukt dat er "volop werk aan de winkel is". Zo pleit de duurzame energiebranche richting 2040 voor een elektriciteitssysteem "zonder CO2-uitstoot", met onder meer zon, wind, opslag en flexibel gebruik. Ook wil de NVDE onder meer dat mensen geholpen worden bij het isoleren van hun huis en duurzame verwarming.

Branchevereniging Energie-Nederland zegt ook dat energiebedrijven willen investeren in "duurzame opwek, warmte en flexibiliteit". Daarvoor hebben ze echter wel "beschikbare infrastructuur en stabiel beleid" nodig, benadrukt de vereniging.

Investeringen zijn daarbij noodzakelijk, aldus Energie-Nederland. "Door deze investeringen deels collectief te dragen, elektriciteit aantrekkelijker te maken en kwetsbare huishoudens gericht te ondersteunen, zorgen we dat de energietransitie weer betaalbaar en haalbaar wordt."