ECONOMIE
SPORT
SAMENLEVING
MEDIA
WETENSCHAP
CULTUUR

Dwangsommen voor trage asielbesluiten kosten IND 106 miljoen euro

Samenleving
door anp
dinsdag, 15 september 2026 om 17:33
anp150926206 1
Volg ons op Google Nieuws
DEN HAAG (ANP) - De Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND) is dit jaar 106 miljoen euro kwijt aan dwangsommen voor het te traag afhandelen van asielverzoeken. Die verwachting van het kabinet valt te lezen in de miljoenennota. Waarschijnlijk is dit het laatste jaar dat zoveel geld naar dwangsommen gaat. Een voorstel om deze dwangsommen af te schaffen wordt namelijk binnenkort behandeld door de Eerste Kamer en kan waarschijnlijk rekenen op een meerderheid.
De senaat debatteert in oktober over het wetspakket waaronder ook het afschaffen van de dwangsommen valt. Als de partijen die voorstemden in de Tweede Kamer dat ook doen in de Eerste Kamer, dan zal een meerderheid zich achter het wetsvoorstel scharen. Als de wet vervolgens in werking treedt, kunnen asielzoekers alleen nog een dwangsom vragen voor het te langzaam afhandelen van hun asielprocedure als ze hierover nog een rechtszaak hebben lopen.
loading

POPULAIR NIEUWS

shutterstock_2694222623

Alles in Nederland sinds de euro ruim 60 procent duurder: dit kostte €100 in 2002 nu

prinsjesdagstukken economie groeit in 2021 met 35 procent1599584175

In Duitsland betaalt je werkgever 6 weken ziekengeld, in Nederland 2 jaar: zo groot zijn de verschillen per land

ANP-514869318

Dit is hoe Vieze Jack er in het echt uitziet

ANP-568366720

Alfredo kwam net van zijn eigen babyshower toen hij na aanhouding overleed

nvm starter heeft niets aan hogere overdrachtsbelasting belegger1687861531

Startersvrijstelling naar €615.000: tot €12.300 besparing als je in 2027 je eerste huis koopt

117284144_m

Deze drie soorten gaslighters lopen rond op jouw werkvloer

Loading