Dwangsommen voor trage asielbesluiten kosten IND 106 miljoen euro

DEN HAAG (ANP) - De Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND) is dit jaar 106 miljoen euro kwijt aan dwangsommen voor het te traag afhandelen van asielverzoeken. Die verwachting van het kabinet valt te lezen in de miljoenennota. Waarschijnlijk is dit het laatste jaar dat zoveel geld naar dwangsommen gaat. Een voorstel om deze dwangsommen af te schaffen wordt namelijk binnenkort behandeld door de Eerste Kamer en kan waarschijnlijk rekenen op een meerderheid.

De senaat debatteert in oktober over het wetspakket waaronder ook het afschaffen van de dwangsommen valt. Als de partijen die voorstemden in de Tweede Kamer dat ook doen in de Eerste Kamer, dan zal een meerderheid zich achter het wetsvoorstel scharen. Als de wet vervolgens in werking treedt, kunnen asielzoekers alleen nog een dwangsom vragen voor het te langzaam afhandelen van hun asielprocedure als ze hierover nog een rechtszaak hebben lopen.