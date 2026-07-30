ECONOMIE
SPORT
SAMENLEVING
MEDIA
WETENSCHAP
CULTUUR

EU keert ruim 3 miljard uit voor verdediging luchtruim Oekraïne

Samenleving
door anp
donderdag, 30 juli 2026 om 13:20
anp300726141 1
BRUSSEL (ANP) - De Europese Commissie heeft donderdag nog eens 3,47 miljard euro aan Oekraïne uitgekeerd. Daarmee kan Oekraïne drones, raketten, straaljagers en luchtverdediging aanschaffen. Het is een deel van de 90 miljard euro van de EU voor Oekraïne voor 2026 en 2027.
"Met deze uitbetaling helpen we Oekraïne zijn luchtruim te beschermen en zijn bevolking te verdedigen", stelt voorzitter Ursula von der Leyen van de Europese Commissie op X.
"Laat deze nieuwe steun een duidelijke boodschap uitstralen: elke Russische aanval versterkt de vastberadenheid van Oekraïne om vrij te zijn en onze vastberadenheid om Oekraïne te steunen, hoe lang het ook duurt", voegt Von der Leyen daaraan toe. Daarmee refereert ze aan de grote aanval van Rusland op Oekraïne.
Drones, munitie en luchtverdediging
De komende weken gaat de Europese Commissie meer geld voor drones, munitie, luchtverdediging en raketten aan Oekraïne uitbetalen. Hiermee kan Oekraïne zijn luchtruim beter beschermen en zijn defensiecapaciteit versterken, stelt de Commissie.
Vanuit het defensiebudget van de lening van 90 miljard zijn al twee keer eerder miljarden aan Oekraïne uitgekeerd. Op 30 juni ging het om 3,9 miljard euro en op 15 juli om 1,1 miljard euro. Eind juni kreeg Oekraïne 3,2 miljard euro als begrotingssteun.
In 2026 zal in totaal 28,3 miljard euro worden uitgekeerd ter ondersteuning van de Oekraïense defensie-industrie.
loading

POPULAIR NIEUWS

nieuwe-kleding-wasmachine

Moeten nieuwe broek of rok eerst in de was? Ja, en dit is waarom

hero-optie1-promenade

Vroeg met pensioen naar de zon? Nederland betaalt ziektekosten niet meer

57df2d3f-ceac-5a16-a007-fa8c0cc325b5

De uitpondgolf is bijna voorbij: zoveel duurder wordt een koophuis als je wacht tot 2027"

hero-laagwater-kribben-illustratie

Alarmfase 2: Nederland verdeelt zijn water nu volgens noodregels

de-amerikaanse-president-donald-trump-dut-in-tijdens-een-bijeenkomst

‘Geïrriteerde’ Trump in conflict met topmedewerkers in het Witte Huis

shutterstock_2712242023

Het gifkikkertje wordt eindelijk iets schoner: waarom je aardbei nog steeds vol gif zit

Loading