EU keert ruim 3 miljard uit voor verdediging luchtruim Oekraïne

BRUSSEL (ANP) - De Europese Commissie heeft donderdag nog eens 3,47 miljard euro aan Oekraïne uitgekeerd. Daarmee kan Oekraïne drones, raketten, straaljagers en luchtverdediging aanschaffen. Het is een deel van de 90 miljard euro van de EU voor Oekraïne voor 2026 en 2027.

"Met deze uitbetaling helpen we Oekraïne zijn luchtruim te beschermen en zijn bevolking te verdedigen", stelt voorzitter Ursula von der Leyen van de Europese Commissie op X.

"Laat deze nieuwe steun een duidelijke boodschap uitstralen: elke Russische aanval versterkt de vastberadenheid van Oekraïne om vrij te zijn en onze vastberadenheid om Oekraïne te steunen, hoe lang het ook duurt", voegt Von der Leyen daaraan toe. Daarmee refereert ze aan de grote aanval van Rusland op Oekraïne.

Drones, munitie en luchtverdediging

De komende weken gaat de Europese Commissie meer geld voor drones, munitie, luchtverdediging en raketten aan Oekraïne uitbetalen. Hiermee kan Oekraïne zijn luchtruim beter beschermen en zijn defensiecapaciteit versterken, stelt de Commissie.

Vanuit het defensiebudget van de lening van 90 miljard zijn al twee keer eerder miljarden aan Oekraïne uitgekeerd. Op 30 juni ging het om 3,9 miljard euro en op 15 juli om 1,1 miljard euro. Eind juni kreeg Oekraïne 3,2 miljard euro als begrotingssteun.

In 2026 zal in totaal 28,3 miljard euro worden uitgekeerd ter ondersteuning van de Oekraïense defensie-industrie.