Organisaties: alleen de toon over Israël is bij kabinet anders

DEN HAAG (ANP) - Vijf organisaties spraken donderdag met premier Rob Jetten over Israël en de situatie in Gaza, de Westelijke Jordaanoever en Libanon. "De toon van het kabinet is anders. Er is meer begrip, maar met begrip verander je de situatie niet", concludeerde Rolien Sasse van PAX. Ze willen dat het kabinet snel met sancties komt.

Een jaar geleden riep Jetten bij een grote Rode Lijn-demonstratie tegen de oorlog in Gaza het toenmalige kabinet op maatregelen te nemen tegen Israël. "Na drie maanden in het kabinet hebben we die Rob Jetten nog niet gezien", zei Michiel Servaes van Oxfam Novib. Hij mist nog steeds de urgentie bij het kabinet.

De directeuren van PAX, Oxfam Novib, Amnesty International, Save the Children en Artsen zonder Grenzen riepen Jetten op snel nationale maatregelen te nemen. Het kabinet wil goederen uit illegale nederzettingen verbieden, maar de organisaties willen dat Nederland de wapenimport stopt en meer handelsmaatregelen tegen Israël neemt.