Is dit de oplossing voor het personeelstekort in de zorg? Maak kennis met Nurabot

Wereldwijd kampen zorginstellingen met personeelstekorten. Volgens de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) dreigt er in 2030 een tekort van 4,5 miljoen verpleegkundigen. Nu al ervaart zo’n derde van de verpleegkundigen burn-outklachten en is het verloop hoog. Enter Nurabot: een autonome, AI-gestuurde verpleegrobot die repetitieve of fysiek zware klusjes overneemt. Denk aan medicijnen rondbrengen, monsters vervoeren of patiënten naar de juiste kamer begeleiden.

De robot is ontwikkeld door Foxconn samen met Kawasaki Heavy Industries. De hardware is gebaseerd op Kawasaki’s Nyokkey-servicerobot: een verrijdbare humanoid met twee armen, meerdere camera’s en sensoren voor veilige navigatie. Foxconn voegde specifieke zorgfuncties toe, zoals compartimenten om medicatie en buisjes schokvrij en veilig te vervoeren. De 'hersenen' draaien op AI-platforms van NVIDIA: via simulaties in een virtueel ziekenhuis werd de robot versneld getraind.

Routinetaken

Volgens Foxconn kan Nurabot de werkdruk met tot 30 procent verminderen. Belangrijk detail: de robot is geen vervanging voor echte mensen. Alice Lin, director of user design bij Foxconn: “Dit is geen vervanging van verpleegkundigen, maar ze kunnen wel samen een missie volbrengen.” Door routinetaken uit handen te nemen, komt er tijd vrij voor het echte vakwerk: patiëntenzorg, klinische beoordelingen en het maken van professionele afwegingen aan het bed.

Sinds april 2025 draait Nurabot als proef mee in het Taichung Veterans General Hospital in Taiwan, op een afdeling voor longaandoeningen en KNO-ziekten. In deze pilot wordt strak gemeten: loopafstand van verpleegkundigen, bezorgnauwkeurigheid en feedback van personeel en patiënten. De eerste signalen: een werkreductie van 20 tot 30 procent. Foxconn verwacht dat de robot begin 2026 op de markt komt.

Druk op zorg

De druk op de zorg neemt toe. De wereldbevolking vergrijst snel. Tegen 2030 is het aantal 60-plussers 40 procent hoger dan in 2019. Tegelijk groeit het aantal zorgmedewerkers niet snel genoeg, met name in regio’s als Zuidoost-Azië. AI-ondersteunde systemen kunnen dan veel tijd en kosten besparen. Rick Kwan, hoogleraar verpleegkunde, reageert: “AI-robots kunnen echt repetitief werk overnemen en veel menskracht besparen.”

Robots in het ziekenhuis zijn trouwens niet nieuw. Chirurgische systemen bestaan al decennia. Nieuw is de snelle opkomst van zelfrijdende helpers: in Singapore ondersteunen tientallen robots artsen en verpleegkundigen en in de VS brengen bijna honderd Moxi-robots medicijnen, monsters en voorraad naar de juiste plek.

Kanttekeningen

Er zijn ook uitdagingen. Patiënten hebben vaak een voorkeur voor menselijk contact. Daarnaast zijn veel ziekenhuizen simpelweg niet gebouwd voor robots: smalle gangen, onverwachte obstakels. Kwan: “Onze ziekenhuizen zijn erg vol en smal. Dat maakt bewegen voor robots lastig.” Ook veiligheid, ethiek en dataprotectie zijn randvoorwaarden.

Bovendien is het bewijs nog in opbouw. Reviews melden wel een gevoel van meer efficiëntie bij verpleegkundigen, maar harde, langdurige ervaringsdata zijn schaars. Technische storingen, miscommunicatie en de noodzaak van blijvende training zijn nog drempels voor een grootschalige uitrol.