Inspectie: brandweer niet goed voorbereid op grote incidenten

Samenleving
door anp
dinsdag, 25 november 2025 om 11:44
anp251125094 1
DEN HAAG (ANP) - De brandweer is niet voorbereid op een noodsituatie met grote incidenten die lang aanhouden of tegelijkertijd plaatsvinden, concludeert de Inspectie Justitie en Veiligheid na onderzoek. Als veiligheidsregio's elkaar dan te hulp schieten, gaat dat direct ten koste van hun gebruikelijke werk. Daardoor staat de veiligheid van burgers en hulpverleners onder druk.
Tot nu toe is het volgens waarnemend inspecteur-generaal Liesbeth Huijzer "bij toeval" goed afgelopen bij grote branden. "Als er meerdere natuurbranden in Nederland tegelijk of direct achter elkaar plaatsvinden, vrezen we dat er een uitputtingsslag bij de brandweer optreedt."
Ze pleit voor meer centrale regie als de brandweer in meerdere regio's in actie moet komen. Het is volgens de inspectie vaak onduidelijk welke bevoegdheden leidinggevenden hebben. Bovendien hebben veiligheidsregio's vaak niet dezelfde manier van werken. Daarbovenop kampt de brandweer met een gebrek aan (specialistisch) personeel en materieel.
