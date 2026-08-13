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Economische noodtoestand in Colombia na aardbeving

Samenleving
door anp
donderdag, 13 augustus 2026 om 2:11
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BOGOTÁ (ANP/RTR/AFP) - De Colombiaanse president Abelardo de la Espriella heeft een economische noodtoestand afgekondigd na de dodelijke aardbeving van maandag in het westen van het land. Ook beloofde de president dat het land weer opgebouwd zal worden. "We zullen doen wat nodig is om als land en maatschappij weer terug te veren", zei hij in een verklaring.
Maandagavond werd al een algemene noodtoestand uitgeroepen. Dat stelde de regering in staat om sneller hulpverlening te regelen.
De regering van de nieuwe rechtsradicale De la Espriella ontkende woensdag dat het alleen hulp aanneemt van ideologisch gelijkgestemde landen. Er klonk kritiek omdat Colombia alleen reddingsteams geaccepteerd had uit landen met een rechtse regering, zoals de Verenigde Staten, Israël, Ecuador en El Salvador.
Het dodental van de aardbeving met een kracht van 7,4 staat inmiddels op 265, bevestigde De la Espriella. Bijna 3500 mensen raakten gewond.
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