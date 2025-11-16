Ecuador zegt grootste drugsbaas van het land te hebben gepakt

QUITO (ANP/AFP) - De president van Ecuador, Daniel Noboa, zegt op X de leider van 's lands grootste drugskartel te hebben gearresteerd. Het gaat om 'Pipo' Chavarría, die aan het hoofd staat van Los Lobos, aldus Noboa in zijn bericht. Volgens de president veinsde Pipo dat hij dood was en zat hij met een valse identiteit ondergedoken in Europa, vanwaaruit hij het drugskartel runde en opdracht gaf tot moord. Noboa voegt eraan toe dat "Ecuador vandaag wint".

Hoewel Noboa niet meldt waar Pipo werd gearresteerd, bedankt de president in zijn bericht wel de Spaanse politie voor de "gezamenlijke inspanningen".

De bekendmaking volgt kort op het openen van de stembussen in Ecuador. Het land stemt zondag per referendum over onder meer het toestaan van buitenlandse militaire bases in Ecuador en het vergroten van de presidentiële bevoegdheden via een grondwetswijziging.

Noboa staat te boek als bondgenoot van de Verenigde Staten, die het al lange tijd gemunt hebben op drugskartels in Latijns-Amerika.