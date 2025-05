Ede staat achter besluit om wolf op Veluwe af te schieten

EDE (ANP) - De gemeente Ede op de Veluwe is tevreden met het besluit van de provincie Gelderland om een vergunning af te geven voor het afschieten van een wolf. Het dier beet volgens de provincie in april een hardloopster in Nationaal Park De Hoge Veluwe en zou al langer onnatuurlijk gedrag vertonen. Volgens burgemeester René Verhulst van Ede wordt met afschot "verdere onrust en escalatie binnen onze gemeente" voorkomen.

"Gezien de gedragingen is er de dreiging dat er op korte termijn weer een (ernstig) incident kan volgen", stelt Verhulst over de zogenoemde 'probleemwolf'. "Wij zijn van mening dat het goed is dat deze bewuste wolf na een aantal (bijt)incidenten nu aangepakt kan worden. Al zou het vanzelfsprekend nog veel beter zijn dat incidenten voorkomen worden, dus dat een wolf met afwijkend gedrag in een vroeger stadium wordt aangepakt, al is het maar om het draagvlak voor de wolf te behouden." Ede pleitte eerder al met andere Gelderse gemeenten voor strenger beheer van de wolf.

Volgens de provincie Gelderland is met DNA-onderzoek door het Belgische Instituut Natuur- en Bosonderzoek en ook via camerabeelden vastgesteld dat het bij het incident in april om een wolf ging. Het dier in kwestie zou vaker mensen benaderen en zich niet laten verjagen. Dat zou in de periode rond het bijtincident in april zeker drie keer zijn gebeurd, maar toen kwam het niet tot confrontaties, zegt een woordvoerder. Deskundigen bekeken onder meer oude en recentere camerabeelden van de wolf die mensen opzoekt om vast te stellen dat het om hetzelfde dier gaat.